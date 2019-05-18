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МастерШеф Профессионалы 12 выпуск - смотреть онлайн

Вчера, 19:00
Готовим вместе - МастерШеф Профессионалы 12 выпуск - фото 1
Готовим вместе - МастерШеф Профессионалы 12 выпуск / СТБ

12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы - уже в эфире. Все самое интересное смотрите и читайте на Без Табу.

На канале СТБ 12 выпуск МастерШеф Профессионалы стартует в 19:00. В этом выпуске 8 оставшихся участников проекта вступят в неравную схватку с победителями минувших сезонов - прославленными кулинарами во главе с Евгением Клопотенко.

МастерШеф Профессионалы - Что готовили в 11 выпуске


Кто же готовит лучше? Ответ на этот вопрос узнаем в субботу, 18 мая.

МастерШеф Профессионалы - 12 выпуск - смотреть онлайн анонс битвы - 18.05.2019

 

Еще одной битвой 12 выпуска станет поединок не формы, а содержания - кулинары будут готовить еду в тюбиках, по легендне - для космических приключений. А потому все должно быть не только вкусно, но и полезно.

 

МастерШеф Профессионалы - 12 выпуск - космическая кухня - 18.05.2019

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Эктор Хименес-Браво СТБ Шоубиз
Без Табу
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