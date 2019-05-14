МастерШеф Профессионалы - Что готовили в 11 выпуске

11:05 14 мая,

В субботу, 11 мая, - главное блюда на экранах - 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы. Смотрите онлайн на Без Табу.

11 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы выходит 11 мая.

С каждой неделей битва профессионалов кулинарии становится все более жаркой. И в этот раз на проекте МастерШеф Профессионалы участники будут пытаться перехитрить и обмануть, удивить и обыграть друг друга.

Участники будут готовить в слепую, создавать собственный блог и соревноваться в монодуэли.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы: выпуск 11 от 11.05.2019: