Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

МастерШеф Профессионалы - Что готовили в 11 выпуске

14 мая, 11:05
МастерШеф Профессионалы - Что готовили в 11 выпуске - фото 1

В субботу, 11 мая, - главное блюда на экранах - 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы. Смотрите онлайн на Без Табу.

11 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы выходит 11 мая.

С каждой неделей битва профессионалов кулинарии становится все более жаркой. И в этот раз на проекте МастерШеф Профессионалы участники будут пытаться перехитрить и обмануть, удивить и обыграть друг друга.

Участники будут готовить в слепую, создавать собственный блог и соревноваться в монодуэли.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы: выпуск 11 от 11.05.2019:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Эктор Хименес-Браво Шоубиз МастерШеф
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...