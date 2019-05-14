МастерШеф Профессионалы - Что готовили в 11 выпуске
В субботу, 11 мая, - главное блюда на экранах - 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы. Смотрите онлайн на Без Табу.
11 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы выходит 11 мая.
С каждой неделей битва профессионалов кулинарии становится все более жаркой. И в этот раз на проекте МастерШеф Профессионалы участники будут пытаться перехитрить и обмануть, удивить и обыграть друг друга.
Участники будут готовить в слепую, создавать собственный блог и соревноваться в монодуэли.
Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы: выпуск 11 от 11.05.2019:
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