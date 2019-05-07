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МастерШеф Профессионалы - что готовили в 10 выпуске

07 мая, 11:11
МастерШеф Профессионалы 10 выпуск: было кулинарное шоу - стало строительное - фото 1
МастерШеф Профессионалы 10 выпуск: было кулинарное шоу - стало строительное

Первый сезон кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы добрался до юбилейного 10 выпуска. Включаем СТБ в субботу, 4 мая, в 19:00 и смотрим вместе с Без Табу.

В новом выпуске шоу МастерШеф Профессионалы участникам предстоит на время забыть о своих кулинарных способностях и стать строителями. Строить придется собственный ресторан. Побидителю шоу так или иначе придется это делать, ведь он получил 1 млн гривен на свой бизнес, так почему бы не подготовиться заранее.

Двум командам во главе с капитанами нужно полностью продумать концепцию ресторана: начиная от цвета стен, и заканчивая меню. Они отправятся в строительный супермаркет, и каждой команде выдадут по 7 тысяч гривен, чтобы они смогли построить ресторан с нуля.

У кого это получится лучше - смотрите в 10 выпуске шоу МастерШеф Профессионалы.

МастерШеф Профессионалы - смотрите онлайн 10 выпуск - 04.05.2019:

"Мы приготовили для поваров огромный 35-метровый сюрприз! Именно такая площадь будет у будущих ресторанов, что участники должны построить в этом испытании," – предвкушает действо ведущий и главный арбитр шоу Эктор Хименес- Браво.

Оценивать работу команд судьи будут вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Эти люди бывали в сотнях ресторанов по всему миру, и смогут дать объективную оценку стараниям шефов. Цена проигрыша велика: худшая команда в полном составе переоденется в черные фартуки.

Смогут ли участники впечатлить опытных и бывалых гостей этого конкурса, увидим в субботу 4 мая на канале СТБ.

Но не пугайтесь, участники проекта будут не только строить, но и готовить, причем, нечто странное.

Напомним, по итогам 9 выпуска шоу покинула любимица зрителей Катя Яблонская.

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Эктор Хименес-Браво Шоубиз
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