МастерШеф Профессионалы - что готовили в 9 выпуске

21:05 29 апреля,

Повара, к бою! / СТБ

В субботу, 27 апреля, в 19:00 на СТБ стартует 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы. Смотрите выпуск - на Без Табу.

По результатам 8 выпуска шоу МастерШеф Профессионалы опредилась десятка лушчих поваров Украины.

Теперь же авторы шоу задумали дать шанс выбывшим и провести сеанс воскрешения.

Также в эту субботу к участникам МастерШеф присоединятся члены их семей и будут вместе с ними готовить. Правда, далеко не все из родственников умеют готовить. А потому - нас ожидают нервы и кулинарные страсти.

Кто лучше всех сумеет "построить" родственников, а кто провалится на испытании семьей - смотрите онлайн в субботу 27 апреля на канале СТБ.

МастерШеф Профессионалы - 9 выпуск 27.04.2019 - смотреть онлайн: