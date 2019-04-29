МастерШеф Профессионалы - что готовили в 9 выпуске
Повара, к бою! / СТБ
В субботу, 27 апреля, в 19:00 на СТБ стартует 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы. Смотрите выпуск - на Без Табу.
По результатам 8 выпуска шоу МастерШеф Профессионалы опредилась десятка лушчих поваров Украины.
Теперь же авторы шоу задумали дать шанс выбывшим и провести сеанс воскрешения.
Также в эту субботу к участникам МастерШеф присоединятся члены их семей и будут вместе с ними готовить. Правда, далеко не все из родственников умеют готовить. А потому - нас ожидают нервы и кулинарные страсти.
Кто лучше всех сумеет "построить" родственников, а кто провалится на испытании семьей - смотрите онлайн в субботу 27 апреля на канале СТБ.
МастерШеф Профессионалы - 9 выпуск 27.04.2019 - смотреть онлайн:
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