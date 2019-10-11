МастерШеф 9 - выпуск 7 - смотреть онлайн - 11.10.2019

МастерШеф-9 выпуск 7: участники будут следовать кулинарным заповедям

В пятницу, 11 октября, в эфире СТБ смотрите свежий выпуск кулинарного шоу МастерШеф 9. Все подробности 7 выпуска – на Без Табу.

Высокая кухня - это не только искусство, но и наука, у которой есть свои законы. Есть три главных кулинарных закона: не изменяй пропорцию, балансируй вкус, не пересаливай.

Но в сегодняшнем выпуске «МастерШеф» участники будут следовать совершенно другим законам. Их задача – как можно сильнее усложнить жизнь соперникам. Каждая команда выберет для противоположной 10 заповедей. Например, «не используй белое» - то есть нельзя использовать муку, молоко, масло и остальные белые ингредиенты; «не используй комбайн», «не используй нож» и другие.

МастерШеф 9 - выпуск 7 - готовим по заповедям

Несмотря на все десять усложнений, обе команды должны подать полноценный обед: закуску, основное и десерт. Тем не менее, Эктор Хименес-Браво даст шанс избавиться от «заповедей». Если команда приготовит вкусно любую закуску, они избавятся от одной заповеди. То есть, если они смогут приготовить 10 дополнительных закусок, и их все одобрит Эктор, то команда избавится от всех 10 заповедей.

Кто снимет с себя все запреты, а кто не справится с кулинарными заповедями, увидим сегодня в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 7 - смотреть онлайн анонс - 11.10.2019: