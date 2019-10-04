МастерШеф 9 - выпуск 6 - смотреть онлайн - 04.10.2019

МастерШеф 9 - шестой выпуск стал социально ответственным / СТБ

В пятницу, 4 октября, начиная с 19:00 в эфире канала СТБ - новый выпуск главного кулинарного шоу страны - МастерШеф 9. Все подробности шестого выпуска гастро-реалити - на Без Табу.

Шоу МастерШеф на канале СТБ учит аматоров профессионально готовить. Участники шоу не только соревнуются между собой, пытаясь выиграть миллион, но еще и учатся у настоящих мастеров. Для них приглашают именитых шефов, которые проводят свои мастер-классы, а также предоставляют огромное разнообразие продуктов. Но иногда это играет не на руку будущим поварам.

В шестом выпуске «МастерШеф 9» будет сложное испытание: впервые участники столкнутся с безотходным производством. Обычно во время готовки они совсем не задумываются о том, сколько продуктов тратят впустую. Выбрасывают целые овощи, выливают литры сливок, снова и снова перерабатывают блюда. Такая тактика наносит ущерб как бюджету, так и окружающей среде. Грета Тунберг такое бы точно не одобрила, не пришлось это по душе и судьям проекта, а потому Эктор Хименес-Браво решил действовать.

Готовим ответственно - главный слоган шестого выпуска МастерШеф 9 / СТБ

«Очень важно бережно относиться к продуктам. Сегодня весь мир стремится к безотходному производству. В сложившейся экологической ситуации мы просто обязаны задуматься о том, какой след после себя оставляем. Участникам тоже нужно научиться экономить и использовать весь кулинарный потенциал продуктов», - говорит Эктор Хименес-Браво.

Участников ждёт индивидуальное задание. Им предстоит изменить свое расточительное мировоззрение. Каждый должен приготовить одно блюдо, любое на свое усмотрение. Но главная задача - оставить после себя как можно меньше отходов. Перед дегустацией судьи взвесят весь мусор, который остался после готовки.

Три участника, которые оставят после себя больше всего отходов, автоматически облачатся в чёрные фартуки. Судьи даже не попробуют их блюда, какими бы вкусными и оригинальными они ни получились.

МастерШеф 9 - смотреть онлайн выпуск 6 - анонс - 4.10.2019:

Кто оставит после себя всего 50 граммов мусора, а кто изведет даром целый килограмм продуктов, увидим сегодня в 19:00 на канале СТБ.