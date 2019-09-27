МастерШеф 9 - выпуск 5 - смотреть онлайн - 27.09.2019

В пятницу, 27 сентября, ровно в 19:00 в эфире СТБ стартует пятый выпуск кулинарного шоу МастерШеф-9, в ходе которого участники будут отгадывать классические рецепты. Другие подробности 5 выпуска – на Без Табу.

Каждый сезон «МастерШеф» на канале СТБ становится ускоренной кулинарной школой для участников. Буквально за пару месяцев недавние аматоры обучаются работе в условиях настоящего ресторана, а главное – наизусть запоминают рецепты классических блюд.

В пятом выпуске «МастерШеф» первый конкурс будет посвящен проверке их домашнего задания. Участники разделятся на три команды, будут отгадывать рецепты и готовить классические блюда.

Для каждой из команд будет работать плазма, на экране которой будут транслироваться зашифрованные общеизвестные рецепты. По этим изображениям участники должны понять, какие же блюда нужно приготовить. Как всегда, есть одно «но»: изображения продуктов и девайсов появляются на экране в хаотичном порядке.

Участники 9 сезона в ожидании новых испытаний / МастерШеф 9 - выпуск 5

Если команда отгадает, что за блюдо от них требуется, они озвучивают свою версию ведущему – Эктору Хименесу-Браво. Но если блюдо окажется не тем, судья вручит черный фартук! За каждую ошибку – по одному черному.

«Чем больше ребята приготовят, тем выше их шансы на победу. Победит та команда, у которой в итоге получится больше удачных блюд. В качестве вознаграждения мы аннулируем все черные фартуки, которые команда заработала за время этого конкурса», - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Классика - в пятом выпуске МастерШеф 9

Кто окажется самым эрудированным в кулинарии, а кто заработает больше всего черных фартуков, увидим в пятницу 27 сентября, начиная с 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - смотреть онлайн 5 выпуск - 27.09.2019:

Также видео 5 выпуска можно будет смотреть онлайн на Без Табу.