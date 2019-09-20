МастерШеф 9 - выпуск 4 - смотреть онлайн - 20.09.2019

Два Руслана и Эктор у одной плиты / СТБ

В пятницу, 20 сентября, ровно в 19:00 на канале СТБ стартует 4 выпуск 9 сезона кулинарного супер-шоу МастерШеф. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Для 9 сезона «МастерШеф» на канале СТБ команда придумала кучу новых конкурсов, которые готовят участников проекта к работе на кухне настоящего ресторана.

«В «МастерШеф» все происходит как в «Игре престолов»: никто никогда не знает, кто уйдет следующим. Но на наших участников не влияет мистика. Выиграет человек или проиграет - зависит только от его умений. В сегодняшнем конкурсе наши ребята запомнят этот принцип навсегда», - предвкушает Эктор Хименес-Браво.

Владимир Ярославский и Елизавета Глинская не дадут Эктору Хименесу-Браво снисходительным / фото - СТБ

На профессиональной кухне шеф-повар не просто управляет своими подчиненными. Он инспектирует их каждую секунду, чтобы ненароком не пропустить в зал некачественное блюдо. Шеф-повар ресторана – это огромная ответственность и знак качества всего заведения, и сегодня команды испытают эту сверхнагрузку на себе.

Команды Синих и Красных сражаются за право не стать черными / фото - СТБ

Капитанами соревнующихся команд станут два Руслана, Лучков и Шилин. Готовить они не будут – только инспектировать и руководить – как настоящие Шефы. Обе команды должны приготовить одно и то же блюдо за 4 этапа, и каждый участник будет готовить свою версию блюда.

Худших участников капитаны-шефы будут «увольнять» на каждом этапе готовки. В финале конкурса капитан подаст судьям только одно блюдо – от лучшего участника, но за всю команду. Если блюдо окажется не достойным, то черные фартуки наденут… та-там… все девять человек.

Кто получит черный фартук - узнаем вечером в пятницу / фото - СТБ

МастерШеф 9 - смотреть онлайн 4 выпуск - анонс - 20.09.2019:

Какой из Русланов оденет всю свою команду в черные фартуки, а кто приведет к победе - увидим в пятницу 20 сентября в 19:00 на канале СТБ.