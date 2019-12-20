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МастерШеф 9 - выпуск 17 - смотреть онлайн - 20.12.2019

12:31
Судьям предстоит сделать сложный выбор - фото 1
Судьям предстоит сделать сложный выбор

В пятницу, 20 декабря, смотрите 17 выпуск МастерШеф 9, в котором определятся суперфиналисты шоу. Все подробности 17 выпуска – на Без Табу.

Девятый сезон “МастерШеф” на канале СТБ близится к своему финалу. Точнее, суперфиналу. Неделю назад судьи определили семерых счастливчиков, которым достались именные поварские кители, и теперь их жизнь на проекте начинается заново. Это Сергей Денисов, Руслан Лучков, Руслан Шилин, Лиля Сорокина, Киеу Тхук Ань (она же Аннушка), Петр Косовский, Александра Ефименко.

МастерШеф-9: Все участники сезона и их биографии

Во время финальных испытаний после каждого конкурса худший участник отправится домой. Не будет никаких вторых шансов и черных фартуков, не справился – сразу за дверь.

МастерШеф 9 - выпуск 17 - смотреть онлайн - 20.12.2019 - фото 193124
МастерШеф 9 - выпуск 17 - кто пробъется в суперфинал?

Первый конкурс классический, но от этого не менее сложный. Каждый финалист найдет на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука. Но сегодня нужно показать, что все четыре месяца были пройдены на “МастерШеф” не зря. Судьи ждут кардинально новые блюда.

После финалисты отправятся в один из лучших ресторанов Киева. “Я приготовил для команд свое меню, которое базируется на лучших блюдах моих личных ресторанов. Финалистам предстоит попотеть, чтобы все были приготовлено на том же уровне, на котором я подаю блюда своим гостям”, - говорит Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф 9 - выпуск 17 - смотреть онлайн - 20.12.2019 - фото 193123
МастерШеф 9 - выпуск 17 - кулинарные испытания
Свое самое ответственное задание участники пройдут в двух командах. Та команда, что победит, в полном составе отправится в суперфинал, а проигравшие поедут домой.

МастерШеф 9 - выпуск 17 - смотреть онлайн анонс - 20.12.2019:

Сколько человек попадет в суперфинал, и кто это будет, увидим в пятницу 20 декабря в 19:00 на канале СТБ.

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Эктор Хименес-Браво СТБ Владимир Ярославский Елизавета Глинская Шоубиз
Без Табу
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