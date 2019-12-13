МастерШеф 9 - выпуск 16 - смотреть онлайн - 13.12.2019

Ставки повышаются - МастерШеф 9 - смотрим 16 выпуск / СТБ

На МастерШеф 9 страсти накаляются и пусть предновогодняя атмосфера никого не вводит в заблуждение. 16 выпуск кулинарного шоу стартует в пятницу, 13 декабря, все подробности нового выпуска в режиме онлайн - на Без Табу.

С каждым выпуском “МастерШеф” на канале СТБ требования к участникам возрастают, и ответственность на их плечи возлагается все больше и больше. Один из самых сложных процессов на кухне – кондитреский, и нет ничего более ответственного, чем кормить детей. В шестнадцатом выпуске “МастерШеф” эти оба пункта сойдутся в одном конкурсе.

“Сегодня на нашей кухне будет настоящий праздник. А авторами этого праздника станут наши участники. К ним в гости приедут 12 золотых детей. Весь год они вели себя послушно, и заслужили сладкие гостинцы от “МастерШеф”. На плечах участников лежит большая ответственность”, - рассказывает судья проекта Елизавета Глинская.

Каждая команда должна приготовить для детей новогодние десерты. Какие именно это будут сладости, и сколько их достанется каждому ребенку, участники решат самостоятельно. В этот раз у них полная свобода. Но сладости нужно не только приготовить, а еще и красиво упаковать. Каждый гость должен получить настоящий новогодний подарок в коробке.

Кроме того, детей нужно развлекать. Если этого не делать, тогда не стоит рассчитывать на поддержку детей во время голосования. А именно дети решат, кто из команд приготовил самые вкусные десерты.

Кто станет лучшим детским кондитером, а кто станет худшим аниматором в истории программы, увидим в пятницу 13 декабря в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 16 - смотреть онлайн анонс - 13.12.2019: