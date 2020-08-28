МастерШеф 10 выпуск 1: Как пройдет битва за белый фартук

Команда судей 10 сезона готова к премьере / МастерШеф

В субботу, 29 августа, в вечернем эфире СТБ стартует юбилейный 10 сезон кулинарного шоу МастерШеф. Все подробности первого выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В первом выпуске МастерШеф 10 за право носить белый фартук поборются украинцы самых разных профессий - от учителя истории и шахтера до хоккеистки и девушки-капитана полиции.

Также аматоров ждет нововведение — борьба в одной из категорий. По правилам проекта, у участников вновь будет всего лишь 45 минут на создание кулинарного шедевра, который покорит судей и поможет получить минимум два “да”. Но в новом сезоне судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская введут новое правило для кулинаров-аматоров. Чтобы попасть в 20-ку лучших, участникам нужно обойти конкурентов в одной из трех категорий на выбор - мясо, рыба или десерт. И лишь самые сильные получат шанс продолжить участие в «МастерШеф».

«В этом сезоне у нас участники-бриллианты, каждый особенный, правда! Наверное как никто раньше, они очень хотят готовить и умеют это делать. У многих так горят глаза, что ты чувствуешь, как человек мечтает стать шефом», — отмечает Ольга Мартыновская, которая впервые судит аматоров.

Хоккеистка из женской сборной Украины, капитан полиции, мама в декрете, отец-одиночка, пауэрлифтер и даже инженер-технолог цементного производства — всех их объединяет желание стать частью «МастерШеф».

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 1 выпуск - 29.08.2020:

Кто услышит похвалу от судей, а чьи мечты на проекте так и не сбудутся, увидим 29 августа на канале СТБ.