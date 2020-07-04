Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних"

Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних"

Национальная полиция Украины опровергает информацию о бездействии своих сотрудников во время массовой драки у столичного ТЦ "Арена Сити".

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности….Непосредственно вызов на 102 в столичную полицию поступил в 4:40 утра. Уже через минуту (4:41) прибыл первый наряд полицейских, остальные шесть экипажей полиции прибыли в течение следующих пяти минут. Правоохранители вмешались в ситуацию, немедленно прекратили драку и задержали 10 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, слух о бездействии правоохранителей возник из-за фото, на котором запечатлены мужчины в черной форме. По данным НПУ, они являются не правоохранителями, а охранниками развлекательных заведений, "которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и наблюдали за ними".

"Поэтому, в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка", - подчеркнула пресс-служба НПУ.

Но есть одно "но"

Информация полиции требует подтверждения и сделать это достаточно легко: достаточно лишь выложить записи с камер видеонаблюдения с запечатленными стражами порядка, которые "приезжают на место ЧП в течении минуты". На данный момент этих записей нет в открытом доступе (если они вообще существуют – прим. ред.).

К тому же учитывая недавнюю перестрелку в Броварах (Киевская область), вовсе не сложно поверить в безынициативность и бездеятельность столичных правоохранителей.

Что было ранее?

4 июля 2020 г. в центре Киева две группировки устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной. В результате происшествия пострадали несколько человек, еще 10 были задержаны правоохранителями.