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Массовые беспорядки в Киеве: Зеленский призвал Авакова к действию

Вчера, 22:38
Массовые беспорядки в Киева: Зеленский призвал Авакова к действию - фото 1
Массовые беспорядки в Киева: Зеленский призвал Авакова к действию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав МВД и ОГП обеспечить порядок на улицах страны.

Стрельба в Броварах: Полиция нашла организаторов

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Что было ранее?

4 июля 2020 г. в центре Киева две группировки устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной. В результате происшествия пострадали несколько человек, еще 10 были задержаны правоохранителями.

По информации некоторых СМИ, во время беспорядков полиция проявила полную некомпетентность. В ответ пресс-служба НПУ заявила, что эта информация является недостоверной, подчеркнув, что правоохранители прибыли на место ЧП быстро и оперативно.

Однако учитывая отсутствие доказательств версии полиции и наличие подобных просчетов раньше (яркий пример – Бровары), заставляют усомниться в заявлении стражей порядка.

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