MARUV обокрали в Киеве. Певица молит о помощи – ВИДЕО
MARUV обокрали в Киеве. Раскрыты детали – ВИДЕО
В субботу, 11 января, в самом центре Киева обокрали известную певицу MARUV.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
"У меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками", - с горечью заявила поп-дива.
И попросила киевлян о помощи.
"Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне", - добавила Марув.
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