MARUV обокрали в Киеве. Певица молит о помощи – ВИДЕО

MARUV обокрали в Киеве. Раскрыты детали – ВИДЕО

В субботу, 11 января, в самом центре Киева обокрали известную певицу MARUV.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"У меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками", - с горечью заявила поп-дива.

И попросила киевлян о помощи.

"Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне", - добавила Марув.

Отметим, что певица уже не впервой становится жертвой ограбления. По словам поп-дивы, ранее у нее "украл" маску некий молодой человек. Тот пообещал передать реквизит назад за фото и автограф. Однако Марув это огорчило. Больше об этом читайте здесь.