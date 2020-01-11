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MARUV обокрали в Киеве. Певица молит о помощи – ВИДЕО

Вчера, 23:15
MARUV обокрали в Киеве. Раскрыты детали – ВИДЕО - фото 1
MARUV обокрали в Киеве. Раскрыты детали – ВИДЕО

В субботу, 11 января, в самом центре Киева обокрали известную певицу MARUV.

Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"У меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками", - с горечью заявила поп-дива.

MARUV обокрали в Киеве. Певица молит о помощи – ВИДЕО - фото 194190

И попросила киевлян о помощи.

"Если вы были в районе ул. Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне", - добавила Марув.

Отметим, что певица уже не впервой становится жертвой ограбления. По словам поп-дивы, ранее у нее "украл" маску некий молодой человек. Тот пообещал передать реквизит назад за фото и автограф. Однако Марув это огорчило. Больше об этом читайте здесь.

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MARUV Киев ограбление Новости Украина
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