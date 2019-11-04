Maruv наградил MTV. Как российскую певицу

Maruv наградил MTV. Как российскую певицу

Украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на сайт премии.

Как передает источник, кроме Maruv среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

Однако предпочтение почему-то было отдано украинке.

Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.

Напомним, украинскую певицу Maruv "обокрали" в Москве. По словам поп-дивы, у нее "украл" маску некий молодой человек, пообещавший передать ее назад за фото и автограф. Но Марув это огорчило.

Но не только она страдает от столь неприятных ситуаций. Так, этой весной Светлана Лобода отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.