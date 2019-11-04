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Maruv наградил MTV. Как российскую певицу

10:30
Maruv наградил MTV. Как российскую певицу - фото 1
Maruv наградил MTV. Как российскую певицу

Украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель.

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Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на сайт премии.

Как передает источник, кроме Maruv среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

Maruv наградил MTV. Как российскую певицу - фото 190636

Однако предпочтение почему-то было отдано украинке.

Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.

Напомним, украинскую певицу Maruv "обокрали" в Москве. По словам поп-дивы, у нее "украл" маску некий молодой человек, пообещавший передать ее назад за фото и автограф. Но Марув это огорчило.

Но не только она страдает от столь неприятных ситуаций. Так, этой весной Светлана Лобода отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.

 

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