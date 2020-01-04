Мама "подарила" Дубинскому еще 3 машины. И он "готов" их продать

Мама "подарила" Дубинскому еще 3 машины. И он "готов" их продать

"Слуга народа" Александр Дубинский пополнил свой автопарк 3 новыми иномарками. Благодаря маме.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо" со ссылкой на декларацию политика.

Согласно реестру, мать нардепа Алла Березовская преподнесла сыну три машины: Mercedes-Benz G 55 2009 года (1 млн 261 тысяч грн.), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1,1 млн грн.) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (345 000 грн).

Как и ожидалось, в сети поднялся немалый резонанс, на что не замедлил отреагировать Александр Дубинский.

"Подтверждаю для ту₽ых и одиозных эту информацию: данные автомобили постоянно находятся в моем пользовании, и потому удобнее оформить их на себя для выполнения норм закона об обязательном декларировании", - заявил нардеп и подчеркнул, что машины вскоре будут проданы для нужд благотворительности.

"Они будут проданы на открытом аукционе одним лотом, ориентировочно, до конца февраля-марта 2020. 20% вырученной от продажи машин, среди которых очень редкие модели Mercedes-Benz AMG, будут отправлены на благотворительность", - добавил "слуга народа".

Напомним, осенью 2019 г. СМИ стало известно о том, что семье Александра Дубинского принадлежат 17 машин и 24 квартиры. В ответ на разгоревшийся скандал депутат явился на работу в футболке "Мама любит скорость". Однако его юмор оценили далеко не все.