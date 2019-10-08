Дубинский связал "слуг народа" с контрабандистами – ФОТО

Дубинский связал "слуг народа" с контрабандистами – ФОТО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил своих однопартийцев в связях с контрабандистами.

Об этом политик написал в Facebook.

"3 октября 2019 года в гостинице Украина состоялась встреча 26 депутатов партии Слуга Народа с двумя очень интересными господами. - Трегубенко Сергей, - Павлюк Илья, Которых в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды. У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам - что они там делали, и какие вопросы обсуждали?", - написал экс-журналист.

Об именах "переговорщиков" депутат предусмотрительно умолчал.

Отметим, что в последнее время Александр Дубинский регулярно делает выпады в адрес собственной политсилы. Намедни он раскритиковал руководство "Слуги народа" за переговоры с МВФ. Глава фракции "СН" Давид Арахамия обиделся и предложил блогеру продать свои авто.