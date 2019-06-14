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Мало денег: у Зеленского хотят повысить зарплаты чиновникам (ВИДЕО)

09:00
Андрей Ермак уверен, что чиновникам нужно поднимать зарплаты - фото 1
Андрей Ермак уверен, что чиновникам нужно поднимать зарплаты

Помощник недавно вступившего в должность президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что госслужащие получают слишком мало, поэтому им нужно организовать повышение зарплат.

Такое заявление находящийся вне штата АП член команды За сделал в эфире программы "Голобородько".

Команда Зе извинилась за шутки о тарифах

Говоря о зарплатах, Ермак подчеркнул, что понятия не имеет о том, сколько будет получать, но, судя по всему, ему все равно будет мало:

- Честно говоря, я не знаю, сколько буду получать. Я родился в этой стране, я родился в Киеве, я не хочу уезжать отсюда. Я хочу жить в стране, в которой мне и моей семье будет комфортно, поэтому для меня размер заработной платы не был главным вопросом. Но, безусловно, я жду, когда я буду в штате, тогда я буду понимать, сколько я получаю заработной платы.

При этом будущий чиновник сумел объединить вопрос оплаты труда госслужащим и никак не связанную с ним проблему маленьких пенсий.

Получилось популистично, поскольку когда Ермак говорил о достойных зарплатах чиновников он, очевидно, имел в виду команду Зеленского, а пенсионеров упомнил лишь для показа заботы о стариках.

Напомним, на днях один из соратников Зеленского заявил, что предвыборные обещания президента и его команды о снижении тарифов были шуткой, а глава государства никому ничего не должен.

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