Макрон заявил о прогрессе в переговорах "нормандской четверки"

Макрон считает переговорный процесс в "нормандском формате" прогрессирующим

Президент Франции, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил о том, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе якобы сдвинулся с мертвой точки.

При этом президент Франции ни слова не сказал о том, в каком именно формате произошли сдвиги, если российские оккупанты лишь усиливают обстрелы на Донбассе, а также срывают встречу "нормандской четверки" на уровне лидеров стран.

Тем не менее, Макрон считает, что какие-то результаты от диалога Ермака, Козака с дипломатами из Берлина и Парижа все же были положительными:

- Что касается континентальной Европы, то в связи с украинским кризисом "нормандский" формат позволил нам в этом году вместе с федеральным канцлером Германии добиться первого прогресса.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями". А Кравчук с Фокиным при этом продвигают принятие откровенно пророссийских решений.

А в переговорном процессе в рамках "нормандского формата" на уровне советников представители Украины официально отрицают отсутствие перемирия, а также пытаются порешать о проведении местных выборов на Донбассе без выхода российских войск с оккупированных территорий.