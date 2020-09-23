Фокин заявил о своей возможной отставке и оправдался за свои дикие заявления

Фокин жалуется на то, что власти не прислушиваются к его идеям

Вечером во вторник, 22 сентября, назначенный президентом Зеленским Витольд Фокин рассказал о том, что через месяц может покинуть пост заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

В интервью "UA:Українське радіо" откровенный коллаборант пояснил неприятие обществом своей позиции тем, что "в Украине не любят пожилых людей".

Разумеется, никакой корреляции отношения патриотов к постоянным попыткам слить национальные интересы страны Фокин не выявил. Зато намекнул на то, что через месяц может покинуть ТКГ. Аккурат к выборам на Донбассе, если у него не получится добиться выполнения поставленных русскими задач о проведении голосования на оккупированных территориях.

- То, что меня полощут в грязи, меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений, – объявил Фокин.

В то же время разочаруются в уходе престарелого тоскующего по Совку соратника Кравчука явно не проукраински настроенные граждане, а те, кто преследует намерения легализации бандформирований на Донбассе с отпетливанием ответственности России за военную агрессию.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями". А Кравчук с Фокиным при этом продвигают принятие откровенно пророссийских решений.