Макрон в ПАСЕ назвал Россию "фундаментально европейской страной"

Макрон открыто топит за Путина

Выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы во вторник, 1 октября, президент Франции заявил о безусловной поддержке возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Причем рассказал о необходимости дружбы с русскими французский лидер после встречи с экс-политзаключенным Олегом Сенцовым.

Впрочем, о том, что кремлевские деятели являются типичными террористами, Макрон знает и без диалога с недавно вернувшимся режиссером. На самом деле, президент Франции просто "устал от войны" и хочет вести бизнес с Путиным. По крайней мере, именно этим и можно объяснить резкое стремление договариваться с кровавым диктатором.

Сегодня во время выступления в ПАСЕ Макрон объявил о том, что возвращение российской делегации было правильным решением.

- Это возвращение позволило вернуться к нормальному функционированию Совета Европы. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому народу. Россия является фундаментально европейской, - продолжил нести пропутинскую ахинею президент Франции. - В противном случае граждане РФ остались бы без возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, что сузило бы их права.

Напомним, не так давно Дональд Трамп и Эммануэль Макрон синхронно начали топить за появление Путина на саммите "Большой восьмерки". При этом американский лидер отметил, что намерен пригласить ВВХ на встречу в 2020-м году, когда США будет возглавлять G8. Президент Франции с этим согласился.