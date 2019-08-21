Трамп снова выступил за возвращение России в G8

Трамп снова пытается помочь Путину

Глобальное попустительство русским всех их преступлений продолжается. Вслед за европейскими политиками пропутинские настроения в очередной раз показал президент США Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами после встречи с румынским лидером Клаусом Йоханнисом Трамп заявил, что хочет видеть Путина на саммите "Большой восьмерки".

- Я считаю, что было бы намного целесообразней, если бы РФ была в G8, - отметил американский президент.

За полноценное возвращение русским права присутствовать на встречах лидеров мировой экономики высказался и Эммануэль Макрон. Правда, французский лидер подчеркнул, что Кремль для этого должен выполнить ряд требований - вернуться на тропу выполнения минских соглашений. Тем не менее, в переговорах с Трампом Макрон согласился с тем, что они оба будут пытаться пригласить русских на саммит уже не Большой семерки, а восьмерки в следующем году. Об этом на своей странице в Twitter написала журналист телеканала CNN Кайли Атвуд.

Scoop: Trump & Macron spoke over the phone today & agreed they wanted to invite Russia to the G7 next year, a sr admin official said. Trump is expected to broach the topic w/ world leaders at the G7. Today Trump told reporters it would be “appropriate” for Russia to re-enter G7. — Kylie Atwood (@kylieatwood) August 21, 2019

Трамп же топит за безусловный возврат Москвы в G8. Такой позиции хозяина Белого дома будут очень сильно мешать конгрессмены, которые адекватно воспринимают русских террористами.

К слову, идею вернуть РФ в состав G8 первым высказал премьер-министр Италии в прошлом году. Работающий на Путина политик обещал снять со страны-агрессора санкции, но успеха в этом не добился, как и в развитии собственной страны, и вчера объявил об отставке.