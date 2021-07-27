Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Майстри пневматичного пістолета принесли Україні третю медаль Олімпіади

11:19
Олена Костевич та Олег Омельчук - фото 1
Олена Костевич та Олег Омельчук / НОК України

Україна здобула 27 липня третю медаль на Олімпіаді в Токіо. Бронзу вибороли Олена Костевич та Олег Омельчук.

Олена Костевич в парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзу на Олімпійських іграх в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції і стала третьою спортсменкою в історії України з як мінімум чотирма олімпійськими нагородами (1-0-3).

Попутно Костевич вписала своє ім'я в історію олімпійського руху України, ставши першим прапороносцем з медаллю на тих Іграх, на яких їй довірили нести прапор країни на церемонії відкриття Олімпіади.

Майстри пневматичного пістолета принесли Україні третю медаль Олімпіади - фото 208635

"Говорили, що прапороносець не може добути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала велику честь нести прапор своєї держави і щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", - цитує Костевич офіційний сайт НОК України.

Раніше в статусі прапороносців без медалі Олімпійські ігри покинули Сергій Бубка, Євген Браславець, Денис Силантьєв, Яна Клочкова та Микола Мільчев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олімпіада 2020 Олимпийские игры Новини Спорт
ЮА-Футбол
Другое на тему
Легенда завершує боротьбу - фото 1
Головна медальна надія України залишає Олімпіаду після поразки на старті
Вчера, 11:24
Ігор Рейзлін - бронзовий призер Олімпіади - фото 1
Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді 2020
25 июля, 15:38
Героям слава! - фото 1
Олімпіада стартувала! Вихід збірної України ВІДЕО
23 июля, 17:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56