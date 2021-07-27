Майстри пневматичного пістолета принесли Україні третю медаль Олімпіади

Олена Костевич та Олег Омельчук / НОК України

Україна здобула 27 липня третю медаль на Олімпіаді в Токіо. Бронзу вибороли Олена Костевич та Олег Омельчук.

Олена Костевич в парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзу на Олімпійських іграх в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції і стала третьою спортсменкою в історії України з як мінімум чотирма олімпійськими нагородами (1-0-3).

Попутно Костевич вписала своє ім'я в історію олімпійського руху України, ставши першим прапороносцем з медаллю на тих Іграх, на яких їй довірили нести прапор країни на церемонії відкриття Олімпіади.

"Говорили, що прапороносець не може добути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала велику честь нести прапор своєї держави і щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", - цитує Костевич офіційний сайт НОК України.

Раніше в статусі прапороносців без медалі Олімпійські ігри покинули Сергій Бубка, Євген Браславець, Денис Силантьєв, Яна Клочкова та Микола Мільчев.