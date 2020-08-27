Майор сбил курсанток: Пьянчугу отправили под стражу

Майор сбил курсанток: Душегуба отправили под стражу

В среду, 26 августа, Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения майору Владимиру Холодному, сбившему трех курсанток.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

"26.08.2020 майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Владимир Холодный пробудет под арестом минимум до 23 октября 2020.

Что было ранее?

25 августа в Киеве на территории воинской части пьяный майор совершил наезд на трех курсанток военного вуза. На место происшествия немедленно выехала СОГ. По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УКУ Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.