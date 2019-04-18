Коломойский вернется в Украину: названо условие

15:00 18 апреля,

Коломойский вернется в Украину: названо условие

Выборы еще не прошли, а Коломойский уже строит планы на возвращение. Так когда же вернется олигарх? Спойлер: лишь после победы Владимира Зеленского.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью журналистам.

"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - заявил Коломойский.

Как знать, может Зеленский и вправду победит? А даже если и нет, дела Игоря Валерьевича идут весьма неплохо.

Победа "Укрнафты" в суде над Россией (часть акций принадлежит олигарху – прим. ред), решение суда по денационализации "Приватбанка", высокие рейтинги Владимира Александровича. Есть от чего прийти в восторг!