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Коломойский вернется в Украину: названо условие

18 апреля, 15:00
Коломойский вернется в Украину: названо условие - фото 1
Коломойский вернется в Украину: названо условие

Выборы еще не прошли, а Коломойский уже строит планы на возвращение. Так когда же вернется олигарх? Спойлер: лишь после победы Владимира Зеленского.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью журналистам.

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"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - заявил Коломойский.

Как знать, может Зеленский и вправду победит? А даже если и нет, дела Игоря Валерьевича идут весьма неплохо.

Победа "Укрнафты" в суде над Россией (часть акций принадлежит олигарху – прим. ред), решение суда по денационализации "Приватбанка", высокие рейтинги Владимира Александровича. Есть от чего прийти в восторг!

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