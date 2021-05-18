Людина Порошенка і Путіна: Опублікувано записи розмов Медведчука з терористами

Медведчук в зеніті слави / ЗМІ РФ

Журналісти проекту Bihus.Info опублікували першу частину розслідування, в основу якого покладені записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

У розпорядженні Bihus.Info опинилися записи за чотири роки, їх, ймовірно, зробили українські спецслужби.

Записи, що увійшли до першоъ частини матеріал, були зроблені навесні-восени 2015 року: від початку «російської весни» до проведення позачергових парламентських виборів, коли Медведчук зміг завести до Верховної Ради групу лояльних депутатів у лавах фракції «Опозиційного блоку».

За даними авторів матеріалу, від імені Медведчука контакти з бойовиками в Донецьку і Луганські налагоджував член проросійської громадської організації «Український вибір» Дмитро Дорошенко.

Сам Медведчук активно включився в переговори з угрупуваннями «ДНР» і «ЛНР» на початку червня - після візиту до Сочі, де в цей же час перебував президент РФ Володимир Путін.

Журналісти оприлюднили уривки з записів розмов Медведчука з російським політтехнологом Олександром Бородаєм - одним з архітектором терористичних псевдореспублік, ватажками «ЛНР» і «ДНР», співробітниками адміністрації президента РФ Володимира Путіна. У розмовах з ними Медведчук неодноразово посилається на те, що вести переговори і грати роль посередника йому доручили президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін. Однак записів розмов ні з Порошенком, ні з Путіним у матеріалі немає.

Також, судячи з записів, Медведчук у 2014 році перебував з постійному контакті з Порошенком. У той же час, щоб домогтися аудієнції у Путіна йому доводилося прикладати чимало зусиль, регулярно нагадуючи про себе співробітникам Кремля.

Прослушка Медведчука - частина перша: