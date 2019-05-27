Люди Порошенко готовятся сместить Садового – ФОТО

Люди Порошенко готовятся сместить Садового – ФОТО

Члены БПП намерены сместить с должности львовского мэра Андрея Садового.

Об этом градоначальник сообщил в Twitter.

"Председатель фракции Порошенко в городском совете Адамык (Петр Адамык - прим. ред), председатель фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. Избавить город от легитимного мэра и грабить с размахом", - написал мэр.

И добавил, что эти товарищи не едины в своем "порыве".

"Также активизируются различные «активисты» с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы? Петр Порошенко, надеюсь что сценарий "хаос и грабеж" депутатов от БПП с Вами не согласовывали", - резюмировал городской глава.

Напомним, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый готов возглавить правительство.

Об этом он заявил на 18-м съезде своей политсилы.

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - заявил мэр Львова.

И добавил, что в парламентском списке "Самопомочи" будет до 80 % новых лиц.

"В будущем списке "Самопомочи" до 70-80% будут новые лица для украинского парламента", - отметил Садовый.