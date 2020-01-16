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Люди из Зе команды угрожали расправой нардепам "Голоса" прямо в Верховной Раде (ВИДЕО)

15:40
Юрчишин недоволен угрозами от "Слуг народа" и реакцией на это из ОГП - фото 1
Юрчишин недоволен угрозами от "Слуг народа" и реакцией на это из ОГП

Один из лидеров парламентской фракции "Голос" Ярослав Юрчишин на всю страну обвинил представителей одиозного "слуги народа" Михаила Радуцкого в высказывании открытых угроз народным депутатам.

Обвинения соратник Святослава Вакарчука высказал в эфире телеканала "Прямой", подчеркнув, что после всех угроз и обращений парламентариев "Голоса" к правоохранителям, в Офисе генпрокурора даже не зарегистрировали факт о правонарушении.

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- Ситуация сейчас, к сожалению, такова, что из-за результатов волеизъявления произошла фактически монополизация власти одной политической силой. Притом, к сожалению, очень часто непрофессиональной... У нас недавно произошла ситуация, когда Александре Установой и Ольге Стефанишиной прямо на заседании комитета угрожали "оторвать бошку". Мы написали заявление в прокуратуру. Угрожал кто-то из "экспертов" медицинского комитета Радуцкого. Пострадавшие написали заявление в Генеральную прокуратуру, но даже в единый реестр их не внесли, - отметил Юрчишин.

Напомним, владелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, ворвался в Раду по спискам "Слуги народа", после чего сразу же очутился в эпицентре скандалов. В одной из переписок с кем-то из своих друзей он прямо в ВР писал о том, что новый министр здравоохранения будет "абсолютно его человеком". А все последующие за этим переделы в минздраве журналисты так или иначе связывают с личностью Радуцкого, который активно сотрудничает с бывшей медицинской мафией времен Януковича.

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