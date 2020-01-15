Поедал свои сопли: нардепа застали за дикостями прямо в Раде (ВИДЕО)

Юрчишин уничтожил свою репутацию за две секунды, превратившись из антикоррупционера в поедателя "козявок"

В среду, 15 января, журналисты зафиксировали очередную дичь в исполнении одного из народных избранников, заместителя главы фракции "Голос" Ярослава Юрчишина.

Онаниста и любителя откровенных видео Илью Киву соратник Вакарчука по уровню зашквара, конечно, не перегнул, но оскандалился весьма значительно.

Прямо во время трансляции сегодняшнего заседания Рады, во время выступления одного из парламентариев, Юрчишин неожиданно для себя оказался в кадре. Впрочем, этого народный избранник не заметил, поэтому продолжил втыкать в телефон и заниматься, судя по всему, обычным для себя делом - поеданием соплей-"козявок".

На записи видно, как первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики держит в руках смартфон, а мизинцем другой руки ковыряется в носу. Уже через секунду палец депутата оказался у него во рту, а смотревшие эфир, вполне может быть, ощутили приступы тошноты.

После того, как Юрчишин повторил это же действие указательным пальцем, никаких сомнений в том, что его действия были "случайными" ни у кого не осталось.

Смотрите видео, как Ярослав Юрчишин колупается в носу и есть "козявки" прямо в Раде онлайн: