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Поедал свои сопли: нардепа застали за дикостями прямо в Раде (ВИДЕО)

19:40
Юрчишин уничтожил свою репутацию за две секунды, превратившись из антикоррупционера в поедателя "козявок" - фото 1
Юрчишин уничтожил свою репутацию за две секунды, превратившись из антикоррупционера в поедателя "козявок"

В среду, 15 января, журналисты зафиксировали очередную дичь в исполнении одного из народных избранников, заместителя главы фракции "Голос" Ярослава Юрчишина.

Онаниста и любителя откровенных видео Илью Киву соратник Вакарчука по уровню зашквара, конечно, не перегнул, но оскандалился весьма значительно.

Голым задом по лицу: Кива наслаждался странным видео в Раде

Прямо во время трансляции сегодняшнего заседания Рады, во время выступления одного из парламентариев, Юрчишин неожиданно для себя оказался в кадре. Впрочем, этого народный избранник не заметил, поэтому продолжил втыкать в телефон и заниматься, судя по всему, обычным для себя делом - поеданием соплей-"козявок".

На записи видно, как первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики держит в руках смартфон, а мизинцем другой руки ковыряется в носу. Уже через секунду палец депутата оказался у него во рту, а смотревшие эфир, вполне может быть, ощутили приступы тошноты.

После того, как Юрчишин повторил это же действие указательным пальцем, никаких сомнений в том, что его действия были "случайными" ни у кого не осталось.

Смотрите видео, как Ярослав Юрчишин колупается в носу и есть "козявки" прямо в Раде онлайн:

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