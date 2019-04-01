Люди и манекены: Что дал понять первый тур президентских выборов

Кого удивили итоги первого тура? / Зе Команда

Автор Без Табу подводит итоги первого тура выборов президента Украины, прощается с ветеранами избирательного процесса и констатирует превращение манекенов в реальные политические фигуры.

Прежде чем начать отделять мух от котлет, необходимо сделать важную ремарку. Результаты экзит-полов обычно близки к реальности, но все же имеют ощутимую погрешность. И если лидер оторвался от ближайшего преследователя на 10 процентов, то после обработки всех протоколов итоговый разрыв может составить как 5, так и 15. Но выводы нужно делать уже сейчас, пока ЦИК спешно обрабатывает протоколы.

Первое, что очевидно пугает – суммарная поддержка кандидатур Юрия Бойко и Александра Вилкула. Если приплюсовать к ней десятые доли процентов близких по духу кадров, то получится, что политику неоднократно перекрашивавшейся и переделявшейся Партии Регионов все еще поддерживает каждый шестой украинец с правом голоса. Что характерно, открытая социология показывала куда меньшую поддержку агентов Кремля, которые на кампанию потратились не больше, чем обычно.

Это первая из нескольких плохих новостей при одной гарантированно хорошей для Петра Порошенко. Причем в данном случае ножку стула президент подпилил почти собственноручно. С точки зрения имиджа, тот же Бойко сам по себе – каменный истукан без поставленной дикции и горящих глаз, типичный главный инженер крупного предприятия. На его фоне выгодно не выделялся бы разве что запорожский градоначальник Владимир Буряк, да и то не факт. Но давайте будем честны: где-то половину голосов бывшему главе «Нафтогаза» обеспечила раскрутка на входящем в президентскую орбиту канале «Прямой» и санкционированный людьми Порошенко полет в Москву.

Пиар пешки Медведчука в провластном СМИ изначально мог быть хитрым ходом Банковой (по слухам, автором идеи является Манафорт). Если показать целевой аудитории кандидата, идеального для выведения во второй тур с действующим главой государства, то избиратель, думающий «ну дальше-то уж точно за Петра», в первом наверняка поставит галочку напротив фамилии нужного «спарринг-партнера». Однако возникли два нюанса. Во-первых, все расклады в новогоднюю ночь сломал плюхнувшийся в политическое болото философским булыжником Зеленский. Во-вторых, пятая колонна оказалась куда более многочисленной, чем рассчитывал штаб Порошенко. А это гарантированные минус несколько процентов голосов в решающий момент.

Проиграла ли Юлия Тимошенко? Если говорить о первом туре – несомненно. Но пока окружение уже не «вечно второй», а третьей грезит надеждами о союзе неизвестного формата с Зеленским, стоит опасаться реальной возможности такого объединения. Престарелая и опытная регентша во главе правительства при правителе-новичке – мечта Москвы. И еще одна плохая новость для Порошенко. Обнадеживать может лишь то, что бывшая соратница Лазаренко не умеет договариваться не на своих условиях, а когда чудо случается, то карточный домик все равно сносит первый же порыв ветра. И даже Коломойский как вероятная точка соприкосновения не поможет.

Демократическая оппозиция, поддержавшая Анатолия Гриценко, теперь становится едва ли не главным Х-фактором, как и ожидалось. Скандал, связанный с отсутствием Юлии Мостовой в списках избирателей на участке, вполне мог добавить ее мужу пару десятых процента. Но изначально было ясно, что полковник запаса в своих лучших традициях ничего не делать и ругаться со всеми не дотянет до двузначных показателей и окажется «непроходным». Но что делать дальше? Поддержка Порошенко – предательство соратников, которые на сторону Гриценко перешли в уверенности, что бывший министр обороны этого точно не сделает. Поддержка Зеленского будет сродни выстрелу себе в ногу, поскольку программно задекларированные идеалы и ценности у двоих кандидатов совпадают чуть более чем никак.

К слову, главным феноменом считать стоит никакого не Зеленского, а Игоря Смешко. Кандидата, который вобрал в себя все страхи, недостатки и причины не отдавать ему голоса. Отнюдь не новое лицо (фотографии с дачи Сацюка с самим Сацюком и Ющенко солгать не дадут), выходец из КГБ (у рядового избирателя к «конторским» по старой памяти особенная нелюбовь), отсутствие четкой позиции по ключевым вопросам – и все равно шесть процентов. Неужели в украинском обществе столь прочен авторитет экранного говорителя Дмитрия Гордона? Иного объяснения попросту не видно.

Для окончательных выводов, разумеется, стоит дождаться официального заявления ЦИК. Но почти все не прошедшие во второй тур персоны (как и их электорат) оказываются перед сложнейшим выбором. Необходимо либо протянуть руку помощи неоднозначному человеку, на оппонировании которому базировалась собственная кампания, либо поверить в манекен, который еще непонятно в какую одежку облачат. Тридцать процентов голосов в туре первом автоматического превращения манекена в homo sapiens не гарантируют, представьте себе. Как и лояльного отношения к некоторым сподвижникам в случае окончательной победы.

Потому-то не стоит удивляться, если на сторону Порошенко вдруг метнутся вчерашние недруги, считающие Зеленского некомпромиссной фигурой и/или имеющие конфликт интересов с Коломойским. Сюрпризом не будет и массовое голосование за комика людей, убедившихся вдруг, что социология может не лгать и почти угадывать результаты. Нас ждут три действительно горячие недели, что и говорить.

Виталий Могилевский, Без Табу