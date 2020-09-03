Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией

Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об огромном прогрессе в формировании т.н. "Союзного государства России и Беларуси".

Об этом политик заявил после встречи с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - заявил российский премьер.

Как уточнил Михаил Мишустин, на данный момент "стороны" обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил глава правительства РФ.

Отметим, что…

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает терять контроль над страной. Предчувствуя близкий конец, диктатор заручился поддержкой Кремля. Само собой, последняя не может быть безвозмездной и в случае сохранения трона Бацьке придется поступиться значительным куском белорусского суверенитета.