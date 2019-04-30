На День Победы в Москве никто не приедет. Вообще

09:30 30 апреля,

На День Победы в Москве никто не приедет. Вообще

На День Победы в Москве не приедет ни один зарубежный лидер.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что официальные приглашения на 9 мая никто и не рассылал. Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина и ранее делал подобные заявления и в итоге кто-то, да приезжал.

Правда, лидерами великих держав присутствовавших гостей назвать сложно. Так, в 2017 г. в Москве присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а в 2018 г. столицу РФ посетил президент Сербии Александр Вучич.

Более массовым был праздник 2015 г., когда на кремлевские торжества прибыл целый ряд зарубежных лидеров, включая генсека ООН Пан Ги Муна и председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, следом за Украиной еще одна страна засомневалась в необходимости "георгиевской" атрибутики. К нашему удивлению, ею оказался Узбекистан.

С предложением запретить георгиевские ленты выступил премьер страны Абдулла Арипов.

Глава правительства поручил изготовить, а после и раздать 100 тысяч лент в расцветке узбекского флага. Акцию изо всех сил будут продвигать в Facebook. Поддержкой "антигеоргиевской" кампании займутся певцы, спортсмены, актеры и юмористы.

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединять людей", - заявил глава правительства.

Вполне ожидаемо, что эта новость не оставила равнодушными обычных россиян. А вот реакции российских властей пока не последовало. Но мы знаем, она будет вполне себе предсказуемой.