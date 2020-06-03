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Лукашенко накануне выборов президента разогнал правительство

20:20
Лукашенко задумал предвыборный финт ушами - фото 1
Лукашенко задумал предвыборный финт ушами

В среду, 3 июня, президент Беларуси объявил о роспуске всего состава Кабинета министров. Скорее всего, диктатор просто хочет хоть сколько-нибудь повысить себе рейтинг благодаря такому решению.

Помимо подписания указа об отставке правительства, Лукашенко сегодня еще и провел совещание о возможном составе нового Кабмина.

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Вместе с приближенными к себе чиновниками - главой Совета республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и главой АП Игорем Сергиенк, а также госсекретарем Совбеза Андреем Равковым президент Беларуси якобы заслушал предложения по новому составу правительства.

Вполне может быть, что на фоне начисто провальной борьбы с коронавирусом, падению рейтинга и вообще уровня доверии к официальным властям, а также накануне выборов Лукашенко решил попытаться готовить почву для еще одного срока. По крайней мере, никаких сомнений в том, что уже 26 лет как глава государства попытается продлить срок своей власти еще как минимум на пять лет, нет. Да и пояснить народу ухудшение уровня жизни провальной работой кабмина - вполне удобная для Лукашенко схема.

Напомним, выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа этого года. При этом уже сейчас некоторых критиков действующего режима, которые собираются баллотироваться на должность, винтят подконтрольные Лукашенко правоохранители.

Так, на прошлой неделе, во время сбора подписей о выдвижении Светланы Тихановской, ее мужа и популярного блогера путем нехитрой провокации упаковали в наручники. Сейчас одному из лидеров оппозиции шьют уголовное дело.

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