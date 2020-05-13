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Украина хочет ограничить безвиз с Беларусью

12:40
Украинцев будут выпускать в Беларусь только по загранпаспортам - фото 1
Украинцев будут выпускать в Беларусь только по загранпаспортам

В ходе сегодняшнего заседания правительства чиновники собираются рассмотреть проект постановления о приостановке соглашения между Киевом и Минском об упрощении визового режима для граждан.

Если Кабмин примет решение об отмене безвиза, с 1 сентября пересечь границу можно будет только при наличии загранпаспорта. Вернуться же из Беларуси в Украину граждане смогут и по внутреннему документу.

Кабмин запретил выезд украинцев за границу. Но это не точно

Решение об ограничении безвиза у Шмыгаля аргументируют тем, что у обычного паспорта "низкий уровень защиты". Это, мол, привело к увеличению подделок документа.

- Фальшивый паспорт могут использовать для выезда в Беларусь для совершения преступных действий. Также отсутствие в паспорте украинцев информации на английском языке делает невозможным считывание данных для проверки по базам Интерпола. При этом загранпаспорт ускорит пропуск на границе, - подчеркивают в Кабмине.

Как известно, c 2016-го многие оформившие ID-карты граждане столкнулись с тем, что попасть в Беларусь по ним они не могут. Пограничники отказывались впускать украинцев в страну, поскольку в их законодательстве айди-карты не предусмотрены как документ для прохождения границы.

Напомним, с недавних пор власти неофициально ввели запрет на выезд заробитчан из Украины в страны Евросоюза. Под предлогом "заботы о гражданах" Шмыгаль и компания решили требовать от правительств других стран наличие контракта и гарантий для выезжающих на работу украинцев. Даже в случае, если нанимают их частные структуры.

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Беларусь Денис Шмыгаль Кабмин правительство Безвиз Новости
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