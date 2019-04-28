Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019

13:00 28 апреля,

Список самых крутых сериалов апреля 2019

Один из способов скоротать дождливую погоду в этом апреле - провести время за просмотром любимого сериала. А в апреле выходит сразу несколько культовых шоу, причем среди них финальный сезон Игры престолов. О главных сериалах апреля - читайте материал Без Табу.

Сериальный апрель в этом году прекрасен - на экраны выходит не только финал легендарной "Игры престолов", но и долгожданное продолжение "Рассказа служанки", и перезапуск не менее известной "Сумеречной зоны", и новый сезон про маленькую ведьму Сабрину, и такой долгожданный второй сезон "Убивая Еву". Не обошлось без сериалов о супергероях и семейных отношениях. Рассказываем, что и когда смотреть.

Сумеречная зона

Телеканал: CBS All Access

Дата выхода: 1 апреля

​Рейтинг на IMDB: ???

В новом сериале "Сумеречная Зона" сыграют Йен Хоуз, Адам Стэффорд, Айк Баринхолц и Дж. Камерон Барнетт. 39-летний режиссер Джордан Пил, известный по комедийному хоррору "Прочь", приготовил шоу в лучших традициях классической первоначальной "Сумеречной зоны", и сейчас технологии позволяют создавать шикарные пугающие спецэффекты.

Первый раз "Сумеречную Зону" впустили в 1959-1964 годах: 156 серий сайфая, хорроров и триллеров, фирменным знаком которых были внезапные развязки. Все это не могло не возродиться в 21 веке.

Сумеречная зона смотреть онлайн трейлер:

Плащ и кинжал 2 сезон

Телеканал: FreeForm

Дата выхода: 4 апреля

​Рейтинг на IMDB: 7

Сериал "Плащ и кинжал" раскрывает известную комиксную историю про двоих супергероев-мутантовселенной Marvel, которые действовали в Луизиане. Парень Тайрон потерял в детстве брата, а девушка Тэнди - отца. Однако после травмы они оба справляются по своему - Тайрон стремился стать лучшим учеником и спортсменом, а Тэнди связалась с преступным миром, не жила с матерью и занималась мошенничеством и взломом. Они случайно знакомятся, становятся друзьями и не раз спасают Новый Орлеан от бед.

Плащ и кинжал 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Леденящие душу приключения Сабрины 2 часть 1 сезона

Телеканал: Netflix

Дата выхода: 5 апреля

​Рейтинг на IMDB: 7,8

Сабрина Спеллман (Кирнан Шипка) после подписания договора с Сатаной полноценно начинает учиться магии - теперь это уже не дешевые фокусы. В трейлере даже показали, как Первосвященник отчитывает ее за организацию проведения ритуалов демонологии и прочих обрядов, в принципе недоступных для первогодок. Тем временем Netflix ловко справились с конфузом вокруг статуи Бафомета в Академии незримых искусств - теперь вместо нее статуя Первосвященника. Правда ее при помощи огромных мечей обезглавливает злейшая подруга Сабрины, которую играет Тати Габриэль.

К тому же девушка теперь встречается лицом к лицу с существом во много раз превосходящем ее по магической силе.

Леденящие душу приключения Сабрины 2 часть 1 сезона смотреть онлайн трейлер:

Убивая Еву

Телеканал: BBC America

Дата выхода: 7 апреля

​Рейтинг на IMDB: 8,3

Сериал "Убивая Еву" основан на серии романов журналиста Люка Дженнингса. Это детективно-драматический сериал, ТВ-адаптацией которого занялась великолепная Фиби Уоллер-Бридж. В главных ролях - Сандра О. Она играет, собственно, Еву, которая мечтала попасть в Ми-5 всю жизнь, но, работая офисной служащей, от скуки начинает расследовать серию убийств, которые, как она полагает, связаны между собой. Ее увольняют "за бредовые мысли", но потом берут в тайный отдел, который занимается именно этими убийствами. Оказывается, их действительно совершила одна женщина-киллер. Тут и начинается настоящий "танец".

Убивая Еву 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Жирным Шрифтом 3 сезон

Телеканал: FreeForm

Дата выхода: 9 апреля

​Рейтинг на IMDB: 8,1

"Жирным шрифтом" или "С большой буквы" - американский комедийно-драматический сериал, который сняли вдохновившись жизнью главного редактора Cosmopolitan Джоан Коулс. Дайд Уоркман и Холли Уиден сняли уже трейтий сезон где три подружки Джоан Слоан (Стивенс), Кэт Эдисон (Ди) и Саттон Брэйди (Фейхи) живут и работают в Нью-Йорке, в издании Scarlet, с начала сериала попадая в интересные и смешные истории, знакомясь с известными мужчинами, и пытаясь найти для себя место под солнцем и не потерять дружбу.

Жирным шрифтом 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Игра престолов 8 сезон

Телеканал: НВО

Дата выхода: 14 апреля

​Рейтинг на IMDB: 9,5

Наконец 14 апреля схлестнутся в последней битве драконы Таргариенов и львы Ланнистеров, для того, чтобы оставить Вестерос без защиты перед белыми ходоками... Чем не сюжет? На самом деле, до сих пор никто не знает, что именно будет происходить в финальном сезоне Игры престолов, кто с кем будет драться, и уж тем более - кто победит. Трейлеры показывают события не в хронологическом порядке, а то, что фанатам удалось высмотреть во время съемок не раскрывает интригу. Кто из главных героев выживет? Победят ли люди порождений ночи и холода? Будут ли вместе Джон и Дейенерис? Все это мы узнаем только в середина апреля, когда выйдет финал самого эпичного на этот момент сериала "Игра престолов" по мотивам книг Джорджа Мартина. Кстати, ходят слухи, что концовка будет такая же, как и должна быть в романах.

Игра престолов 8 сезон смотреть онлайн трейлер:

Сын 2 сезон

Телеканал: АМС

Дата выхода: 24 апреля

Рейтинг на IMDB: 7,6

Ковбойская история-драма про несколько поколений семьи Маккалоу, которая проживает в Техасе. Сериал снят по мотивам одноименного романа Филиппа Майера, и рассказывает про то, как бизнес, погоня за нефтью и месть разрушает все в одной влиятельной семье, которая погналась за невероятной наживой. В сериале снялись Пирс Броснан (Илай Маккалоу), Генри Гарретт (Пит Маккалоу), Зан Маккларнон (Тошауэй), Джесс Вейкслер (Салли Маккалоу), Паола Нуньес, Элизабет Фрэнсис и Сидни Лукас. Второй сезон - заключительный, и сериал на нем завершается. Очень зайдет любителям вестерна, сложных и запутанных интриг и семейного бизнеса. Пирс Броснан прекрасно справился с ролью, и дал возможность проявить себя молодому пополнению актеров. Первый сезон вышел в 2017 году, и вскоре сериал был продлен на 2 - финальный.

Сын 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Защитник 2 сезон

Телеканал: Netflix

Дата выхода: 26 апреля

​Рейтинг на IMDB: 7,8

Первый сезон закончился тем, что Хаакан (Чагатай Улусой) выбрал возлюбленную вместо выполнения своих обязанностей Защитника, что повергло город в хаос. Нам ясно дали понять, что с этим хаосом и всеми, кого он принесет и придется разбираться Хаакану во втором сезоне.

В трейлере объясняют, что Хаакан невольно стал причиной пробуждения еще 7 Бессмертных, с которыми сможет разобраться только сам лично. Но он не хочет принимать больше помощь друзей, и готов бороться как с доспехами, так и без них. В сериале также сыграли Айча Айшин Туран, Хазар Ергючлю, Окан Ялабик, Юрдаэр Окур и Мехмет Куртулз.

Защитник 2019 смотреть трейлер онлайн:

Сотня 6 сезон

Телеканал: CW

Дата выхода: 30 апреля

​Рейтинг на IMDB: 7,8

Джейсон Роттенберг создал еще один фантастический сериал о пост апокалипсисе "100", основаны на серии романов с одноименным названием. Главные роли в сериале "Сотня" исполняют Элайза Тейлор, Пейдж Турко, Боб Морли, Мари Авгеропулос и другие. По сюжету на Земле произошла ядерная война, из-за которой только горстка людей смогла укрыться на орбитальной станции. Просуществовав так 97 лет, они отправили на Землю 100 подростков на разведку. Оказывается, что на Земле не все погибли, а ядерную войну развязал искусственный интеллект. В итоге к началу 6 сезона небольшой части выживших с Земли и орбитальной станции удается попасть на другую планету, чтобы начать все сначала.

Сотня 6 сезон смотреть онлайн трейлер:

Бойтесь ходячих мертвецов 5 сезон

Телеканал: АМС

Дата выхода: апрель

​Рейтинг на IMDB: 7

Новый 5 сезон спион-оффа "Ходячих мертвецов" выходит почти сразу по окончании 9 сезона основного и основательно скатившегося сериала. Традиционно, "Бойтесь ходячих мертвецов" выходят в апреле, так что в 2019 году фанаты снова ожидают сериал в это время. По сюжету случилась смена героев - семья Кларков почти полностью уничтожена, а Моргана сделали центральным персонажем истории. Кроме того, в 5 сезоне должен появиться еще один персонаж из "Ходячих" - Дуайт, который сыграл ключевую роль в войне со Спасителями. В главных ролях Алисия Дебнам-Кэри, Мэгги Грейс, Данайя Гарсия, Гаррет Диллахант и Ленни Джеймс.

Александр Галаджий, Без Табу