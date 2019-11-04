Луценко вернулся в Украину. Известно зачем

Луценко вернулся в Украину. Известно зачем

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко вернулся в Украину.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на политолога Михаила Чаплыгу.

"Уехали с баблом и показали нам фак: чета Луценок, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядкок больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал Чаплыга в Facebook.

На пост политолога обратил внимание Юрий Луценко и поспешил оправдаться в комментариях.

"Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем", - написал экс-генпрокурор.

В ответ Чаплыга решил удалить пост и извиниться.

"Снес один из постов. Об уехавших в Лондон. Снес по моральным соображениям. В новости в СМИ о якобы отказе от мандата речь шла о мотиве - по состоянию здоровья. Я не обратил сразу внимание, а сие есть табу для сатиры. За сим сию тему закрываю", - оправдался политолог.

Напомним, что Юрий Луценко покинул Украину в сентябре 2019 г. Как заявил сам политик, он улетел в Великобританию для "обучения" местному языку.

Однако настоящая причина может быть несколько иной. 1 октября ГБР открыло дело на экс-генпрокурора из-за обвинений в организации подпольного казино.