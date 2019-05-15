Луценко в отставку: в Раде собирают подписи

19:30 15 мая,

Луценко в отставку: в Раде собирают подписи

В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку главы ГПУ Юрия Луценко.

Об это сообщил нардеп от "Самопомощи" Остап Еднак.

"Поставил подпись под проектом постановления об отставке Генпрокурора. Я не поддерживал изменение закона "под Луценко", не поддерживал его назначения. Не везет Украине с генпрокурором. И до, и после Майдана", - написал народный избранник в Facebook.

Cколько уже собрано подписей – неизвестно. Но одно известно точно: для рассмотрения подобных претензий требуется поддержка хотя бы 150 депутатов.

Ранее нардепы уже пытались собрать подписи для отставки спикера ВРУ Парубия, но что- то у них не сложилось.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко внезапно зауважал Владимира Зеленского и пообещал ему свою помощь в борьбе с коррупцией.