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Луценко объявил о начале сбора подписей на увольнение генпрокурора

26 апреля, 20:00
Луценко хотят уволить - фото 1
Луценко хотят уволить

В неофициальный выходной, когда нардепы массово сваливают с работы - в пятницу, с трибуны ВР парламентарий от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что в Раде продолжают сбор подписей за отставку его однофамильца, занимающего должность главы ГПУ.

Луценко заявил, что сбор подписей с инициативой об увольнении соратника Петра Порошенко проходит в двух экземплярах, поскольку сразу несколько депутатов начали этот процесс.

У Зеленского решили участь Луценко

Первым был сам нардеп от фракции Юлии Тимошенко, а вторым - не до конца перебежавший из "Самопомочі" Егор Соболев.

- Хочу вам сообщить, что в парламенте сейчас собираются подписи за отставку генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, - подчеркнул нардеп. - Он своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой. Он был обязан расследовать преступления высокопоставленных Януковиче. Вы слышали хоть об одном приговор в этой категории дел? Ни одного. Более того, мы сейчас видим позорный балет с расследованием дела Курченко - лицо коррупции Януковича.

Как известно, вчера о своей отставке объявил заместитель Луценко Евгений Енин, который принял решение уволитьс из-за "своих приниципов".

Напомним, еще в конце марта Енин отменил подозрения политикам-фигурантам уголовного дела Сергея Курченко, соратникам Петра Порошенко Борису Ложкину, Валерии Гонтаревой и Алексею Филатову. Подписывал документы лично Константин Кулик, который в числе первых из ГПУ начал играть на руку Зеленскому.

28 декабря прошлого года Луценко заявил, что прокуроры объявили о подозрении 98 участникам схем беглого Курченко. А уже под выборы Константин Кулик обвинил в отмывании денег едва ли не лично Петра Порошенко, а также заявил, что в преступлениях якобы участвовали приближенные к президенту.

Нардепы же от БПП, руководство ГПУ и представители Администрации президента, по его словам, "вмешивались в расследование дела Курченко".

Впрочем, тогда Енин, судя по всему, спас окружение Порошенко, а теперь он решил покинуть пост. С чем связано его увольнение, пока неизвестно.

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