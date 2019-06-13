Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Единожды за всю карьеру побежденный украинец Василий Ломаченко продолжает лидировать среди топовых боксеров вне зависимости от весовых категорий. Техника и скорость чемпиона неподвластны ни одному из его соперников.
Влиятельное профильное издание ESPN представило обновленный рейтинг лучших боксеров современности.
Вполне ожидаемо возглавил список спортсменов Pound-for-Pound чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, который уже 31 августа сможет завоевать еще один титул - пояс WBC.
Еще один украинец, не знающий поражений Александр Усик занял шестое место в рейтинге. А вот Энтони Джошуа и вовсе вылетел из топ-10 после сенсационного поражения от Энди Руиса.
В общем же рейтинг P4P от ESPN выглядит так:
1. Василий Ломаченко (Украина, 13-1, чемпион WBA и WBO в легком весе)
2. Теренс Кроуфорд (США, 35-0, чемпион WBO в полусреднем весе)
3. Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе)
4. Наойя Инуэ (Япония, 18-0, чемпион WBA и IBF в легчайшем весе)
5. Эррол Спенс (США, 25-0, чемпион IBF в полусреднем весе)
6. Александр Усик (Украина, 16-0, чемпион IBF в первом тяжелом весе)
7. Геннадий Головкин (Казахстан, 39-1-1)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, 39-3, чемпион WBC во втором легчайшем весе)
9. Майки Гарсия (США, 39-1)
10. Деонтей Уайлдер (США, чемпион WBC в тяжелом весе).