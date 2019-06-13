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Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

11:20
Ломаченко остается лучшим - фото 1
Ломаченко остается лучшим

Единожды за всю карьеру побежденный украинец Василий Ломаченко продолжает лидировать среди топовых боксеров вне зависимости от весовых категорий. Техника и скорость чемпиона неподвластны ни одному из его соперников.

Влиятельное профильное издание ESPN представило обновленный рейтинг лучших боксеров современности.

Назван лучший боксер мира. Это украинец

Вполне ожидаемо возглавил список спортсменов Pound-for-Pound чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, который уже 31 августа сможет завоевать еще один титул - пояс WBC.

Еще один украинец, не знающий поражений Александр Усик занял шестое место в рейтинге. А вот Энтони Джошуа и вовсе вылетел из топ-10 после сенсационного поражения от Энди Руиса.

В общем же рейтинг P4P от ESPN выглядит так:

1. Василий Ломаченко (Украина, 13-1, чемпион WBA и WBO в легком весе)

2. Теренс Кроуфорд (США, 35-0, чемпион WBO в полусреднем весе)

3. Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе)

4. Наойя Инуэ (Япония, 18-0, чемпион WBA и IBF в легчайшем весе)

5. Эррол Спенс (США, 25-0, чемпион IBF в полусреднем весе)

6. Александр Усик (Украина, 16-0, чемпион IBF в первом тяжелом весе)

7. Геннадий Головкин (Казахстан, 39-1-1)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, 39-3, чемпион WBC во втором легчайшем весе)

9. Майки Гарсия (США, 39-1)

10. Деонтей Уайлдер (США, чемпион WBC в тяжелом весе).

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