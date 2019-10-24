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У Ломаченко забрали титул WBC, но сделали "вечным" чемпионом

10:40
Ломаченко не потеряет статус чемпиона WBC даже в случае поражения - фото 1
Ломаченко не потеряет статус чемпиона WBC даже в случае поражения

Вот уже несколько лет лидирующий в рейтинге лучших спортсменом вне весовых категорий Василий Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом-легковесом по версии Всемирного боксерского совета.

Руководство WBC решило наделить Ломаченко фактически пожизненным титулом. Теперь, даже в случае поражения украинца, он будет значиться чемпионом.

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Что же касается судьбы пояса, то с ним Василию пришлось расстаться. Временный обладатель титула в легком, американец Девин Хейни, стал полноценным чемпионом.

Согласно уставу WBC, франчайзинговым чемпионом может стать элитный боец, который является определяющим в мире бокса. В каждом своем поединке боксер-обладатель этого титула будет представлять организацию, а она получает право согласовывать всех соперников с представителями Ломаченко.

Примечательно, что украинец стал вторым в истории бойцом, которого отметили подобным статусом. Первым франчайзинговым чемпионом был Саул Альварес.

Напомним, сейчас Василия Ломаченко от титула абсолютного лидера в своей весовой категории отделяет лишь один поединок с Ричардом Комми, чемпионом IBF.

Свой третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа в бою против Люка Кэмпбелла.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

Ранее журнал The Ring признал украинца Василия Ломаченко первым и лучшим спортсменом.

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