Лицемерию Петра Порошенко нету предела

Патриоты в волчьей шкуре / АСПІ

Сегодня в Раде депутаты от Европейской солидарности разыграли спектакль вокруг принятия присяги депутата Андрея Аксенова. Только им забыли сказать, что Аксенов - это порождение сговора между Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым.

Именно они крышевали Аксенова как мэра города Доброполье. А когда в городском совете появился депутат, который вскрывал их сговор и начал говорить о коррупции Аксенова, то партия Порошенко БПП… провела съезд и отозвала этого депутата из горсовета. Речь идет о Николае Стрепоченко, который стал едва не единственным депутатом на всю страну, которого лишили полномочий на местном уровне. Модерировал этот процесс нардеп и глава фракции Европейской Солидарности в Верховной Раде, куратор Донецкой области Артур Герасимов.

Во времена Порошенко СБУ расследовала дело по Аксенову, но, как и в случае с Медведчуком, тогдашний президент решил покрывать фигуранта дела вместо его наказания. Возможно, такая договоренность была достигнута в пакете всеукраинского сговора с Ахметовым.

К слову, советником Аксенова как мэра Доброполья была нынешняя народный депутат из орбиты Ахметова Виктория Гриб, которая тогда работала в структурах ДТЭК.

Сейчас правоохранителям надо поднять все папки на Аксенова и разобраться как с его российским паспортом, так и со вскрытыми финансовыми злоупотреблениями на посту мэра.