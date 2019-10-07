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Легализации оружия в Украине "быть": Названо условие

16:30
Легализации оружия в Украине "быть": Названо условие - фото 1
Легализации оружия в Украине "быть": Названо условие

Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал время и условия для легализации оружия в Украине.

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Об этом генерал рассказал в интервью Lb.ua.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов "за" и "против", выслушать экспертов. Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - заявил Клименко.

Легализации оружия в Украине 'быть': Названо условие - фото 189178

Глава Нацполиции Игорь Клименко

Отметим, что вопрос о легализации огнестрельного оружия поднимается уже не первый год: у подобной меры довольно много как сторонников, так и противников. Последние в качестве стержневого аргумента "против" называют вероятный рост преступности среди населения.

Напомним, в сентябре 2019 г. Беларусь усилила свои границы для "недопущения нелегального ввоза оружия из Украины". Украинская сторона назвала эти меры необоснованными. Больше об этом читайте здесь.

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огнестрельное оружие оружие Игорь Клименко Национальная полиция Новости Украина
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