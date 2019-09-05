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Беларусь усиливает границы с Украиной. Что происходит?

09:30
Беларусь усиливает границы с Украиной. Что происходит? - фото 1
Беларусь усиливает границы с Украиной. Что происходит?

Беларусь усилит свои границы для "недопущения нелегального ввоза оружия из Украины".

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности РБ Станислава Зася.

"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", - заявил чиновник.

В свою очередь украинская сторона считает подобные меры контроля необоснованными. Так, Госпогранслужба Украины, реагируя на действия Беларуси заявила следующее:

"В общем с начала 2019 года на границе с Беларусью пограничники обнаружили почти 38 единиц оружия. Это более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти в Украину".

Напомним, Зеленский попросил оружие у США.

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оружие Беларусь Новости
Интерфакс Украина
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