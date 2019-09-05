Беларусь усиливает границы с Украиной. Что происходит?

Беларусь усиливает границы с Украиной. Что происходит?

Беларусь усилит свои границы для "недопущения нелегального ввоза оружия из Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности РБ Станислава Зася.

"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", - заявил чиновник.

В свою очередь украинская сторона считает подобные меры контроля необоснованными. Так, Госпогранслужба Украины, реагируя на действия Беларуси заявила следующее:

"В общем с начала 2019 года на границе с Беларусью пограничники обнаружили почти 38 единиц оружия. Это более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти в Украину".

Напомним, Зеленский попросил оружие у США.