Кулеба назвал дату переговоров "нормандской четверки" (ВИДЕО)

Кулеба намерен обсудить причины бесполезности "нормандского формата"

Украинские дипломаты согласовали видеовстречу министров иностранных дел стран, входящих в так называемый Нормандский формат, который вот уже шесть лет демонстрирует свою несостоятельность и неспособность завершить российскую агрессию в нашей стране.

Во время сегодняшнего брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о том, что 30 апреля состоится видеоконференция на уровне министров Франции, Германии, России и нашей страны.

"В переговорах будут участвовать все четыре министра, и я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии, - подчеркнул Кулеба. - Мы видим, что решение нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и в конце концов к прекращению российской агрессии в целом".

По словам дипломата, на очередной встрече представители внешнедипломатических ведомств собираются оценить выполнение ранее достигнутых договоренностей и установить причину, по которой процесс воплощения соглашений в жизнь затормаживается.

Впрочем, она понятна и без обсуждений, поскольку русские попросту лишь делают вид, что заинтересованы в разрешении конфликта. На самом же деле, Путин только замыливает всем глаза и продолжает разжигать войну, а российские военные ежедневно обстреливают позиции сил ООС.

Напомним, прошлая встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров прошла не совсем удачно для Киева. Фактически единственным достижением нашего президента в рамках встречи в Париже была договоренность об обмене пленными. Перемирие на Донбассе так и не состоялось, а газовый контракт был подписан с огромными потерями для нашей страны. Кроме того, русские получили возможность давить на Киев и требовать выполнять другие договоренности, хотя сами оккупанты обязательств при этом не имеют.