Чернобыль Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Кулеба назвал дату переговоров "нормандской четверки" (ВИДЕО)

12:00
Кулеба намерен обсудить причины бесполезности "нормандского формата" - фото 1
Кулеба намерен обсудить причины бесполезности "нормандского формата"

Украинские дипломаты согласовали видеовстречу министров иностранных дел стран, входящих в так называемый Нормандский формат, который вот уже шесть лет демонстрирует свою несостоятельность и неспособность завершить российскую агрессию в нашей стране.

Во время сегодняшнего брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о том, что 30 апреля состоится видеоконференция на уровне министров Франции, Германии, России и нашей страны.

Украину не пригласили на встречу министров нормандской четверки в Мюнхене

"В переговорах будут участвовать все четыре министра, и я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии, - подчеркнул Кулеба. - Мы видим, что решение нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и в конце концов к прекращению российской агрессии в целом".

По словам дипломата, на очередной встрече представители внешнедипломатических ведомств собираются оценить выполнение ранее достигнутых договоренностей и установить причину, по которой процесс воплощения соглашений в жизнь затормаживается.

Впрочем, она понятна и без обсуждений, поскольку русские попросту лишь делают вид, что заинтересованы в разрешении конфликта. На самом же деле, Путин только замыливает всем глаза и продолжает разжигать войну, а российские военные ежедневно обстреливают позиции сил ООС.

Напомним, прошлая встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров прошла не совсем удачно для Киева. Фактически единственным достижением нашего президента в рамках встречи в Париже была договоренность об обмене пленными. Перемирие на Донбассе так и не состоялось, а газовый контракт был подписан с огромными потерями для нашей страны. Кроме того, русские получили возможность давить на Киев и требовать выполнять другие договоренности, хотя сами оккупанты обязательств при этом не имеют.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дмитрий Кулеба Нормандский формат Россия война на Донбассе терроризм Оккупация Крыма Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли - фото 1
"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли
15:53
"Барыги" снова кинули Саакашвили - фото 1
Кабмин отозвал из ВР представление на назначение Саакашвили вице-премьером
15:00
"Слуги народа" хотят отмены карантина - фото 1
Деньги важнее жизней: "Слуги народа" просят Шмыгаля ослабить карантин
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04
Чернобыль сейчас - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 10:50