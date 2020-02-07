Украину не пригласили на встречу министров нормандской четверки в Мюнхене

Пристайко не позвали на встречу министров "нормандской четверки"

Представители Франции, Германии и России собираются провести саммит в урезанном «нормандском формате» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом русские снова добились важного для себя решения, чтобы европейские политики продолжили нарушать принцип "об Украине при украинцах".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о том, что приглашение на встречу представителей внешнеполитических ведомств ему не присылали.

С учетом того, что дипломаты других государств уже вовсю работают над организацией саммита, этот факт значит, что министры стран, входящих в "нормандскую четверку", собираются решать вопросы без учёта украинской позиции. Впрочем, Пристайко не видит в этом ничего страшного, хотя отсутствие для него приглашения - тотальный провал внешней политики, за которую он отвечает вместе с президентом Зеленским.

- Приоритетной является встреча в апреле, а не феврале, - неудачно пояснил свой факап Пристайко. - Насчёт встреч в рамках Мюнхенской конференции, я об этом читал, но официального приглашения пока нет.

Тем не менее, в Германию украинская делегация все же поедет. Там наши дипломаты будут участвовать в переговорах пяти стран, граждане которых погибли во время крушения рейса PS752 МАУ в Иране.

Напомним, прошлая встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров прошла не совсем удачно для Киева. Фактически единственным достижением нашего президента в рамках встречи в Париже была договоренность об обмене пленными. Перемирие на Донбассе так и не состоялось, а газовый контракт был подписан с огромными потерями для нашей страны. Кроме того, русские получили возможность давить на Киев и требовать выполнять другие договоренности, хотя сами оккупанты обязательств при этом не имеют.