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Украину не пригласили на встречу министров нормандской четверки в Мюнхене

10:00
Пристайко не позвали на встречу министров "нормандской четверки" - фото 1
Пристайко не позвали на встречу министров "нормандской четверки"

Представители Франции, Германии и России собираются провести саммит в урезанном «нормандском формате» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом русские снова добились важного для себя решения, чтобы европейские политики продолжили нарушать принцип "об Украине при украинцах".

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о том, что приглашение на встречу представителей внешнеполитических ведомств ему не присылали.

С учетом того, что дипломаты других государств уже вовсю работают над организацией саммита, этот факт значит, что министры стран, входящих в "нормандскую четверку", собираются решать вопросы без учёта украинской позиции. Впрочем, Пристайко не видит в этом ничего страшного, хотя отсутствие для него приглашения - тотальный провал внешней политики, за которую он отвечает вместе с президентом Зеленским.

- Приоритетной является встреча в апреле, а не феврале, - неудачно пояснил свой факап Пристайко. - Насчёт встреч в рамках Мюнхенской конференции, я об этом читал, но официального приглашения пока нет.

Тем не менее, в Германию украинская делегация все же поедет. Там наши дипломаты будут участвовать в переговорах пяти стран, граждане которых погибли во время крушения рейса PS752 МАУ в Иране.

Напомним, прошлая встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров прошла не совсем удачно для Киева. Фактически единственным достижением нашего президента в рамках встречи в Париже была договоренность об обмене пленными. Перемирие на Донбассе так и не состоялось, а газовый контракт был подписан с огромными потерями для нашей страны. Кроме того, русские получили возможность давить на Киев и требовать выполнять другие договоренности, хотя сами оккупанты обязательств при этом не имеют.

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Владимир Зеленский Вадим Пристайко Нормандский формат Берлин Германия Франция Россия терроризм война на Донбассе Оккупация Крыма Новости
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