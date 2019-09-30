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Кто заменит Данилюка на посту секретаря СНБО?

17:48
Данилюк ушел в тень, пора присматриваться к замене - фото 1
Данилюк ушел в тень, пора присматриваться к замене / Пресс-служа президента

В понедельник, 30 сентября, президент Зеленский после трех дней раздумий уволил секретаря СНБО Александра Данилюка. Кто заменит финансиста на этой должности?

Видимым основанием стало прошение самого Данилюка, а что стало причиной – остается тайной с кучей вариантов и версий – от банальных до конспирологических.

Первый пошел: Зеленский уволил Данилюка

Так или иначе, Команду Зе покинул первый «топ», который немало сделал для того, чтобы будущего президента воспринимали всерьез. После ухода Данилюка освободилась важная должность и не менее важная обязанность – освоить бюджет в более чем 1 млрд долларов, именно столько запланировал Кабмин на ведомство уже не Данилюка в 2020 году, увеличив его финансирование в 157 раз.

С таким бюджетом должность секретаря СНБО – это уже не почетная отставка с номинальной ролью кровового пастора свадебного генерала, а вполне серьезный пост, который рад будет занять кто-то из тяжеловесов украинской политики. Возникает вопрос – кто?

Среди возможных кандидатов называют имя вечного министра МВД Арсена Авакова и главу Офиса президента Андрея Богдана. Также нельзя забывать и о других кандидатах, например, том же Турчинове. С другой стороны, до сих пор не пристроен коллега по Кварталу Кошевой... Или почему бы не зафиксировать влияние на команду Зе олигарха Коломойского? В любом случае отставка станет причиной не одного мозгового штурма в команде президента и найти замену на эту должность будет не так просто.

В связи с этим, редакция Без Табу приглашает своих читателей к дискуссии и предлагает спрогнозировать – кто заменит Данилюка на посту секретаря СНБО?

 
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Александр Данилюк СНБО Арсен Аваков Андрей Богдан Новости Политика Опитування
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