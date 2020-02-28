Крымских "чиновников" впустили во Францию
Французские пограничники и власти Ниццы проявили лояльность к подсобникам оккупационного режима Кремля, чем нарушили санкции.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.
По его словам, со своеобразными "гастролями" во Францию отправилась "делегация из мэрии Ялты".
Террористы пытались прикрыться своим участием в традиционном карнавале, но на самом деле их визит был сугубо политическим, ведь российские пропагандисты и внутри РФ, и за ее пределами активно рассказывают о "признании Парижем оккупации Крыма".
"Представители т. н. "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, повстречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов? Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым - это Украина!" - написал Шамшур.
Оформленные неофициально поездки оккупационных властей захваченного русскими полуострова по Европе, к слову, стали обычным делом для них. Пользуясь своим влиянием на купленных политиков в ряде стран ЕС, кремлевские дипломаты с легкостью организовывают прибытие ватоголовых "чиновников", которые затем заявляют о "победе России" и "официальных встречах крымской администрации с европейскими властями".