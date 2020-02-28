Крымских "чиновников" впустили во Францию

Российских террористов с радостью приняли власти Ниццы

Французские пограничники и власти Ниццы проявили лояльность к подсобникам оккупационного режима Кремля, чем нарушили санкции.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

По его словам, со своеобразными "гастролями" во Францию отправилась "делегация из мэрии Ялты".

Террористы пытались прикрыться своим участием в традиционном карнавале, но на самом деле их визит был сугубо политическим, ведь российские пропагандисты и внутри РФ, и за ее пределами активно рассказывают о "признании Парижем оккупации Крыма".

"Представители т. н. "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, повстречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов? Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым - это Украина!" - написал Шамшур.

Представники т.зв.«мерії Ялти» гастролювали днями в Ніцці, позустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного Карнавалу.Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім,репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція незмінна: Крим-це Україна! pic.twitter.com/0wqKTqjXNk — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) February 27, 2020

Оформленные неофициально поездки оккупационных властей захваченного русскими полуострова по Европе, к слову, стали обычным делом для них. Пользуясь своим влиянием на купленных политиков в ряде стран ЕС, кремлевские дипломаты с легкостью организовывают прибытие ватоголовых "чиновников", которые затем заявляют о "победе России" и "официальных встречах крымской администрации с европейскими властями".