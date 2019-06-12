Крупнейший туристический лоукостер Украины лишился лицензии

Все полеты компании SkyUp отменены

У карманной авиакомпании агентства JoinUp SkyUp возникли очередные и серьезные проблемы. Из-за немалого потока туристов доходяжные "Боинги" постоянно выходят из строя, что приводит к задержкам рейсов.

А поскольку заменить поломанный лайнер в SkyUp Airlines зачастую не могут, пострадавшие от недобросовестных владельцев лоукостера начали требовать компенсации.

Впрочем, выплаты - малая толика проблем "Скай апа". Барышевский суд Киевской области и вовсе остановил действие лицензии авиакомпании по иску от клиента.

В документации девушка показала билет на рейс Киев - Шарм-эль-Шейх, где вбиты все его данные. А в SkyUp приняли решение попросту игнорировать такой аргументв суде. Говорят, мол, в их конторе такого понятия как билет не существует:

- Авиакомпания SkyUp Airline совершает только чартерные рейсы, и только по заказу туроператоров. Соответственно, истец не могла купить билет на рейс Киев- Шарм-эль-Шейх. Подобных билетов физически нет.

В общем, приведший к немалым проблемам для заплативших ему людей лоукостер настаивает на том, что подавшая в суд девушка у них билетов не покупала.

Так что в SkyUp Airlines подали апелляцию на решение о приостановке лицензии.