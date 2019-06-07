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Авиационная служба отменила лицензию на полеты украинской компании

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Украинскому лоукосту запретили летать из-за критических нарушений - фото 1
Украинскому лоукосту запретили летать из-за критических нарушений

Работники государственной авиаслужбы покарали карманный отечественный лоукост, который принадлежит россиянину Александру Янчуку. YanAir создавался для обслуживания чартерных полетов украинцев на курорты, а навязывали лоукост клиентам турфирм.

Для полетов на шести направлениях владельцы авиакомпании закупили три наглухо убитых самолетов - три Boeing B737-400, два Boeing B737-300, а также более новые Airbus A320 и Airbus A321.

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Простоя лайнеров не наблюдалось: заплатить лишние пару тысяч гривен, но лететь с комфортом могут себе позволить далеко не все.

Кроме того ,Yanair и другие украинские созданные под туроператоров лоукосты договорились заменять самолеты друг друга на случай поломок. А таковые на почти 30-летних "Боингах" случались постоянно. В итоге происходили многочасовые задержки, а иногда бедные туристы и вовсе оставались в аэропортах за границей несколько суток.

Теперь же, когда Госавиаслужба провела очередную проверку "ЯнЭйра", ее чиновники нашли столько косяков в работе авиакомпании, что даже порешать не удалось. На сайте регулятора сказано, что часть замечаний относятся к разряду критических и могут привести к катастрофе.

Поэтому и приняли решение забанить полеты YanAir, начиная с 7 июня.

"Разрешения на полеты возобновятся только после устранения компанией недостатков и после новой проверки инспекторами. Проверка должна будет убедить, что авиаперевозчик способен обеспечивать надлежащий уровень безопасности".

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