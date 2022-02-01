Криваві беспорядки тітушок організовував давній пес Авакова

Пса Авакова затримано / РБК-Україна

Нові шокуючі факти стали відомі щодо гучного викриття МВС мережі проросійських провокаторів, що планували влаштувати в українських містах криваві протести.

У справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали скандального колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Копи вважаються, що їх колишній колега був одним з організаторів.

"Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону "Восток" у так званій "ДНР". Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області", - зазначило джерело РБК-Україна у правоохороних органах.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 "своїх людей".

Полковник Національної поліції Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". 2014 року пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

В 2017 році Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості.

У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць "невідомо де знаходився". Проте точних доказів його провини не було, тому справу спустили на гальмах. Ця історія стала одним зі скандальних аргументів того, що "Аваков - чорт".

Нагадаємо, у квітні 2017 року він називав оприлюднене відео, на якому його зафіксували із бойовиками "ДНР", монтажем.

За даними ЗМІ, до 2014 року Голубан працював в управлінні "А" Донецького обласного СБУ під керівництвом Олександра Ходаковського, який перейшов на бік "ДНР" та очолив батальйон "Восток". Сам Ходаковський стверджував, що Голубан нібито воював у нього в батальйоні та мав позивні "Вампір" і "Дракон".